{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минобрнауки заявили, что вузы могут сами определить стоимость за обучение

Как отметили в ведомстве, законодательством закреплена автономия образовательных организаций в этом вопросе с учетом минимального допустимого размера платы за обучение

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российские университеты могут сами определить стоимость за обучение для студентов, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

"Законодательством Российской Федерации закреплена автономия образовательных организаций в установлении стоимости платных образовательных услуг с учетом минимального допустимого размера платы за обучение, необходимого для качественного оказания образовательной услуги", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, действующий с апреля текущего года приказ министерства предусматривает возможность для образовательных организаций устанавливать стоимость за образовательные услуги, предоставляемые в 2021 году, на уровне 2019 года.

В середине марта глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял, что министерство обсуждает подходы к вопросу о снижении стоимости обучения в вузах в условиях пандемии, по его словам, решение об этом должно было быть принято в апреле. В мае прошлого года Минобрнауки рекомендовало университетам в условиях пандемии не увеличивать в 2020-2021 учебном году стоимость на обучение выше уровня 2019 года.

В конце мая 2021 года ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что стоимость обучения в вузах в условиях пандемии следует оставить на прежнем уровне.

Теги
РоссияСадовничий, Виктор АнтоновичФальков, Валерий Николаевич
Пандемия COVID-19
Минздрав Колумбии сообщил о рекордном суточном приросте числа заразившихся коронавирусом
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 27 мая
Читать полностью