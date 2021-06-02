Новое судно "Адмирал Невельской" вышло в свой первый рейс с Сахалина до Курил

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Грузопассажирский паром "Адмирал Невельской" в среду днем вышел в свой первый рейс до Курильских островов (Сахалинская область) из порта Корсаков на Сахалине. Об этом сообщили ТАСС в морской гавани.

Специально для морской линии Сахалин - Курилы в Санкт-Петербурге с 2018 года велось строительство двух современных грузопассажирских паромов - "Адмирал Невельской" и "Павел Леонов". До этого дня по маршруту работало только одно судно - теплоход "Игорь Фархутдинов" 1990-х годов постройки. В конце апреля этого года сообщалось, что "Адмирал Невельской" прибыл на Сахалин.

"Судно вышло в рейс в 14:00 (06:00 мск)", - рассказали в порту.

О выходе в рейс судна было официально объявлено неделю назад, билеты поступили в продажу во вторник. Для пассажиров предусмотрены два маршрута перевозки: Корсаков - Малокурильское - Южно-Курильск - Корсаков и Корсаков - Курильск - Корсаков. При этом теплоход "Игорь Фархутдинов" с рейсов снимать не будут, сообщили ТАСС в региональном министерстве транспорта.

Новые паромы имеют повышенный ледовый класс и приспособлены к длительной автономной работе в любое время года. Каждый из них сможет перевозить до 146 пассажиров, а также груз и автомобили. Предусмотрены одно-, двух- и четырехместные каюты для семей с детьми. Также есть каюты, предназначенные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Паром "Павел Леонов" должен прибыть на Сахалин в этом году.

Повышение транспортной доступности территорий и развитие внутреннего туризма - среди задач, которые президент РФ Владимир Путин поставил перед главами дальневосточных регионов. В мае 2020 года вице-премьер правительства РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с губернаторами разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.