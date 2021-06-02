Росрыболовство вводит требования для рыболовецких сетей, чтобы защитить дельфинов

МАХАЧКАЛА, 2 июня. /ТАСС/. Росрыболовство вводит ограничения по толщине и качеству нитей, применяемых в рыболовецких сетях, для предотвращения гибели дельфинов в Азово-Черноморском бассейне. Об этом в среду сообщил ТАСС заместитель руководителя федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

Ранее директор центра спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море" Анастасия Коростелева сообщала ТАСС, что с начала года крымскими экологами зафиксировано более 300 случаев обнаружения мертвых дельфинов. В ряде случаев специалисты "фиксируют признаки, характерные для прилова дельфинов в орудия рыболовства - преимущественно жаберные сети".

"Вводятся ограничения по толщине нитей и качеству нитей, так, чтобы дельфин, если он попадает, мог спокойно порвать эту сеть и уйти. Оставляется очень маленький район, где эти орудия лова разрешены", - сказал Соколов.

Собеседник агентства отметил, что браконьеры зачастую выставляют свои сети в районах, где рыбная ловля не разрешена. "Здесь сотрудничаем с пограничной службой ФСБ России, которая отвечает за контроль на море. По каждому случаю ведем совместное разбирательство для того, чтобы выявлять тех, кто ставит такие незаконные орудия лова", - сказал представитель Росрыболовства.

В январе директор научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей сообщала ТАСС, что в 2020 году была зафиксирована гибель почти 400 дельфинов, что в полтора раза больше, чем годом ранее. На увеличение количества выбросов морских млекопитающих, предположительно, могло повлиять загрязнение моря нефтепродуктами. Кроме того, по словам Белей, дельфины погибают в результате попадание в орудия рыболовного промысла и из-за инфекционных заболеваний.