Минприроды: для "генеральной экологической уборки" в России необходимо более 1 трлн рублей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Более 1 трлн рублей потребуется для реализации проекта по "генеральной уборке" окружающей среды в России. В частности, до 2024 года будет выделено 17 млрд рублей на ликвидацию 500 скважин и подъем 79 затонувших судов, заявил глава Минприроды России Александр Козлов.

"Что же касается "генеральной уборки", c учетом дополнительного финансирования и настройки механизма "окрашивания" средств от экологических платежей первоначальные расчеты реализации проекта составляют более 1 трлн рублей", - сообщил он в интервью изданию "Известия" в среду.

По словам Козлова, в настоящее время выбраны приоритетные мероприятия по ликвидации 500 скважин, подъему 79 судов, проведению инвентаризации накопленного вреда. Планируется до 2024 года выделить на эти цели 17 млрд рублей.

В марте этого года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что правительство РФ планирует создать реестр свалок, затонувших кораблей и заброшенных предприятий России для проведения "генеральной уборки" в стране. На это планируется направлять все денежные средства экологических платежей и штрафов, которые станут целевыми.