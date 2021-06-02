Эксперты составили топ-200 школ, готовящих абитуриентов для лучших технических вузов РФ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Бауманская инженерная школа № 1580 заняла первое место в рейтинге школ, которые готовят абитуриентов для лучших вузов естественно-математического и инженерно-технического профилей. Список топ-200 учебный заведений России подготовлен впервые агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика).

"Первое место в топ-200 заняла Бауманская инженерная школа № 1580 - как нетрудно догадаться по названию, это заведение тесно связано с МГТУ им. Баумана. В пятерку лучших также вошли специализированные учебно-научные центры (СУНЦ) при МГУ и Новосибирском госуниверситете, Предуниверситарий МИФИ и Санкт-Петербургский президентский физико-математический лицей № 239", - говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС сообщении агентства.

Кроме того, в топ-10 учебных заведений попали школа № 1502 "Энергия" в Москве, СУНЦ Уральского федерального университета в Екатеринбурге, Физтех-лицей имени П. Л. Капицы в Долгопрудном, лицей при Томском политехническом университете, школа № 171 в Москве.

В топ-200 школ России всего вошли учреждения из 44 регионов страны: 68 школ из Москвы и Подмосковья, 13 из Санкт-Петербурга, 10 из Свердловской и девять из Тюменской областей. По семь школ в рейтинге представляют Башкортостан и Татарстан, а также Новосибирскую и Челябинскую области.

Наряду с федеральным рейтингом агентство составило списки школ, которые готовят абитуриентов для лучших вузов технического профиля, по каждому федеральному округу и по каждому региону России. Списки содержат от трех до 50 позиций - в зависимости от общей численности выпускников субъекта РФ, поступивших в вузы из выборки.

"Рейтинги позволили выявить множество сильных школ, готовящих наибольшее количество технарей для своих регионов. В списки вошел целый ряд школ, расположенных за пределами крупных городов и обычно остающихся вне фокуса исследования", - отметил генеральный директор рейтингового агентства RAEX Дмитрий Гришанков, слова которого приводятся в сообщении.

О рейтинге

Рейтинги школ основаны на статистике поступления абитуриентов в 37 ведущих вузов страны по соответствующим направлениям подготовки. Всего при расчете списков использовались данные о поступлении почти 60 тыс. выпускников 2020 года более чем 10 тыс. российских школ. Исследование проведено при поддержке Фонда Андрея Мельниченко.

На положение учебных заведений в рейтингах влияли: количество зачисленных на профильные специальности выпускников, уровень вузов, в которые поступали выпускники, а также основание для зачисления абитуриента: на бюджетной основе по общему конкурсу, на платной основе, в рамках целевого приема или без вступительных испытаний по результатам олимпиад.