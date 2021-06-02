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Пандемия COVID-19
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В России зарегистрировали препарат для лечения и профилактики пневмонии при COVID-19

Лекарство разработано Федеральным медико-биологическим агентством
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Минздрав России зарегистрировал ингаляционный препарат "Лейтрагин" для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в среду на сайте разработавшего препарат Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

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"25 мая ингаляционный лекарственный препарат "Лейтрагин", разработанный в Федеральном медико-биологическом агентстве, был зарегистрирован Министерством здравоохранения Российской Федерации. Новый препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас начинается промышленное производство этого препарата.

"Лейтрагин" - первый препарат, направленный на профилактику и борьбу с цитокиновым штормом, отягощающим течение COVID-19. Клинические исследования среди 320 пациентов со среднетяжелым течением COVID-19 показали, что у получавших препарат не было ни одного смертельного исхода, а также случаев перехода заболевания в более тяжелую форму. Время выздоровления пациентов, принимавших "Лейтрагин", сокращалось до восьми суток по сравнению с 14 сутками у получавших стандартную терапию.

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