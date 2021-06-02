"Яндекс.Кью" назвал главные фейки о коронавирусе

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Антропологи зафиксировали более 6 млн постов и репостов, воспроизводящих фейки о коронавирусе. Об этом говорится в исследовании "Яндекс.Кью", которое они провели вместе с коллегами из РАНХиГС - социальными антропологами из группы "Мониторинг актуального фольклора" и НЦМУ "Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала.

"Антропологи собрали корпус из 244 фейков и проследили динамику их распространения в соцсетях с начала 2020 года до середины мая 2021-го. В общей сложности они зафиксировали более 6 млн постов и репостов, воспроизводящих разные коронавирусные фейки", - говорится в исследовании.

Отмечается, что больше всего фейков появлялось в середине февраля - конце марта прошлого года, когда темп распространения самого вируса был еще сравнительно невысок.

Судя по динамике запросов, в начале пандемии активнее всего распространялись псевдомедицинские советы, а также конспирологические теории и фейки, связанные с отрицанием коронавируса. Однако уже к лету 2020 года их популярность упала до минимума. С тех пор (за исключением периода второй волны, когда вновь стали распространяться псевдомедицинские слухи) в соцсетях активнее всего распространялись фейки о вреде прививок. Их популярность взлетела особенно сильно в декабре прошлого года, когда в России началась вакцинация от коронавируса. Но и спустя полгода после начала кампании слухи об опасности вакцины никуда не уходят.

"Самые живучие фейки связаны с вакцинацией, интерес к ним сохраняется практически с начала распространения коронавируса в России. Для остальных фейков характерны резкие взлеты и падения: например, интерес к народным средствам и псевдомедицинским советам был высок только прямо перед и во время первой и второй волн коронавируса", - отметила научный сотрудник РАНХиГС и Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала НЦМУ Александра Архипова.

Популярные фейки в поиске Яндекса

"Самый популярный в соцсетях фейк за весь период - это история про несуществующего русского врача Юру, который якобы работал в Ухани и близко знает и сам коронавирус, и способы борьбы с ним. Есть еще несколько очень популярных историй про россиян, которые сообщают что-то из-за рубежа. Например, "письмо Полины" из Италии. Или обращение доктора Колосова, тоже из Италии, который советовал дышать водкой. Кажется, "свой человек за границей" пользуется у россиян особым авторитетом", - прокомментировала научный сотрудник РАНХиГС и Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала НЦМУ Дарья Радченко.

По данным исследования, некоторые фейки оказались особенно популярны в отдельных городах. Например, в Казани, где действовал жесткий масочный режим, чаще, чем в среднем по большим городам, интересовались фейком о наночервях, которые живут в масках. В Сочи был повышен интерес к фейку о коронавирусе и живущей в море бактерии Синтии.

Часть фейков особенно активно распространялись в соседних городах. Так, в южном Поволжье и Ростове-на-Дону было много запросов, связанных со слухом о том, что врачи фальсифицируют диагноз COVID-19. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке был распространен фейк о китайцах, которые с помощью "белого порошка" заражают людей коронавирусом. В Москве и Санкт-Петербурге чаще среднего интересовались стихотворением про жизнь в карантине, которое приписывалось Пушкину.

"Но встречаются и говорящие формулировки - например, такие, в которых явно читается желание проверить информацию", - отмечается в исследовании. Так, пользователи искали в интернете, можно ли заразиться через посылки с AliExpress, имеют ли право уволить за отказ от прививки от коронавируса, может ли вакцина от коронавируса привести к бесплодию, помогает ли от COVID-19 имбирь.