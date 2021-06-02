"Ъ": в России предложили обязать игровые платформы хранить сообщения пользователей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Подведомственный Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) предлагает ввести законодательное регулирование сферы гейминга и киберспорта, включая распространение на индустрию требования по хранению сообщений пользователей. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование центра.

По мнению представителей ГРЧЦ, владельцы игровых платформ должны хранить в России информацию о передаче сообщений и изображений, информацию о пользователях и содержимое их сообщений. Исследователи считают, что некоторые игры фактически становятся соцсетями, что может приводить к "возможному негативному влиянию на развитие личности, а также риску использования игрового пространства в целях агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма".

Кроме того, пишет газета, центр предлагает установить правовой статус игровой валюты, так называемых лутбоксов (платных ящиков со случайных содержимым), стриминговых платформ и платежей от пользователей другим пользователям.

В Роскомнадзоре "Коммерсанту" сообщили, что согласны с актуальностью вопросов исследования, однако такое решение требует "широкого обсуждения законодателей, правоприменителей и отрасли".