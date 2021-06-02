Полиция в Челябинской области изъяла свыше 10 тыс. пачек сигарет без акцизных марок

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Полицейские в Катав-Ивановском районе Челябинской области изъяли из незаконного оборота более 10 тыс. пачек сигарет и более 500 бутылок спиртосодержащей жидкости без акцизных марок. Возбуждены уголовные дела, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Главного управления МВД России по региону.

"Сотрудниками ОМВД России по Катав-Ивановскому району изъяты 10 353 немаркированные пачки сигарет известных производителей и 570 немаркированных бутылок с алкогольной продукцией. По предварительным оценкам, стоимость изъятого составила более 1 722 000 рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, нелегальный товар стражи правопорядка обнаружили на территории домовладения местного жителя 1980 года рождения и в его магазине.

Полицией возбуждены уголовные дела по ч. 5, п. "б" ч. 6 ст. 171.1 ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки"), ч. 3 ст. 180 ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров") УК РФ, устанавливаются лица, причастные к реализации нелегальной продукции.