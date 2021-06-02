Times: Джонсон предложит Байдену открыть туристический коридор для прошедших вакцинацию

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложит президенту США Джо Байдену создать туристический коридор между странами для прошедших вакцинацию граждан, которым по прибытии не нужно будет проходить обязательный карантин. Об этом в среду сообщила газета The Times .

Согласно плану, который обсуждался на правительственном уровне, предполагается, что вакцинированные американцы смогут свободно приехать в Соединенное Королевство, даже если эпидемическая обстановка в США будет неблагоприятной. В Лондоне рассчитывают на подобные условия и для британцев.

Джонсон и Байден обсудят данное предложение на саммите G7, который пройдет с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл, пишет газета.

Кампания по вакцинации населения началась в Великобритании 8 декабря прошлого года после одобрения применения вакцины Pfizer. В январе в стране стали делать уколы препаратом AstraZeneca, с середины апреля приступили к использованию препарата Moderna, а в конце мая была одобрена однокомпонентная вакцина компании Janssen. К настоящему моменту первую дозу вакцины в королевстве получили уже более 38,6 млн человек (свыше 58% населения), а обе дозы - 24 млн пациентов (36% всех жителей).