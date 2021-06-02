В Крыму увеличили количество стационарных пунктов вакцинации от коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Количество стационарных пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Крыму за неделю увеличилось на семь единиц, в регионе теперь можно привиться в 109 пунктах, сообщил в среду на брифинге министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

"Функционируют 109 пунктов вакцинации. За прошедшую неделю мы [открыли] еще семь стационарных пунктов", - сказал он.

По словам Остапенко, свыше 232 тыс. жителей Крыма сделали прививку от коронавируса, более 170 тыс. получили второй компонент. В Крым поступило более 267 тыс. доз вакцины, в том числе за последнюю неделю - 7 400 доз.

С начала пандемии в регионе выявили более 43,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Сейчас в день в среднем фиксируют менее 100 инфицированных. Выздоровели более 40,5 тыс. человек, умерли свыше 1 300. На лечении находятся около 1 900 пациентов.