В ЯНАО рекомендовали предоставлять работникам день отдыха после вакцинации от COVID-19

ТАСС, 2 июня. День отдыха после вакцинации от коронавирусной инфекции рекомендовано предоставить работникам в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

"На Ямале всем работодателям, в том числе ИП, рекомендовано предоставить вакцинированным от коронавируса работникам день отдыха с сохранением среднего заработка в соответствии с трудовым законодательством", - сообщили в региональном правительстве.

За все время на Ямале было зарегистрировано 39 122 случая заражения ковидом; 37 914 человека выздоровели, еще 419 умерли. На сегодняшний день в регионе вакцинированы более 82 тыс. человек, из которых порядка 66 тыс. завершили иммунизацию.