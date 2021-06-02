{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ЯНАО рекомендовали предоставлять работникам день отдыха после вакцинации от COVID-19

За все время на Ямале было зарегистрировано 39 122 случая заражения коронавирусом

ТАСС, 2 июня. День отдыха после вакцинации от коронавирусной инфекции рекомендовано предоставить работникам в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

"На Ямале всем работодателям, в том числе ИП, рекомендовано предоставить вакцинированным от коронавируса работникам день отдыха с сохранением среднего заработка в соответствии с трудовым законодательством", - сообщили в региональном правительстве.

За все время на Ямале было зарегистрировано 39 122 случая заражения ковидом; 37 914 человека выздоровели, еще 419 умерли. На сегодняшний день в регионе вакцинированы более 82 тыс. человек, из которых порядка 66 тыс. завершили иммунизацию.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Старт программы по поддержке вузов "Приоритет-2030" запланирован на 14 июня
Отбор университетов начнется с сентября
Читать полностью