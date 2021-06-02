Путин направил приветствие участникам форума "Таврида"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"За минувшие семь лет "Таврида" прошла большой, насыщенный путь и по праву снискала известность как один из крупнейших молодежных форумов страны с богатой историей и замечательными традициями. На ее площадках начинающие музыканты, артисты, режиссеры, художники, хореографы, представители других профессий из разных регионов России могут заявить о себе, познакомить сверстников и старших товарищей со своими творческими работами, получить поддержку в реализации интересных проектов", - подчеркнул президент.

Путин отметил, что этом году на форум впервые приедут молодые деятели культуры и искусства с ограниченными возможностями здоровья. "И конечно, в этом году, объявленном ООН Международным годом креативной экономики, знаковым событием для вас станет создание школы лидеров креативной экономики", - добавил глава государства.

Форум молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" начал работу в Крыму 1 июня и продлится до 5 октября. Он впервые прошел в Крыму в 2015 году и за прошедшие годы стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи в стране. В 2021 году форум состоит из десяти образовательных арт-школ. Каждый его участник в рамках грантового конкурса может получить на реализацию своего проекта до 1,5 млн рублей.