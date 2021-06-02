Аккредитация вузов станет бессрочной с 1 марта 2022 года

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Аккредитация высших учебных заведений в России станет бессрочной с 1 марта 2022 года, сообщила в среду пресс-служба Рособрнадзора.

"С 1 марта 2022 года аккредитация у нас становится бессрочной. При этом мы должны контролировать образовательные организации, которым такая преференция предоставляется", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Рособрнадзора Светланы Кочетовой. Об этом она заявила на заседании общественного совета при ведомстве.

Кочетова отметила, что новая модель предполагает переход от оценки соответствия образовательных программ образовательным стандартам к оценке качества подготовки обучающихся. При этом деятельность образовательных организаций планируется оценивать на основе аккредитационных показателей.

Рособрнадзор предлагает при аккредитации оценивать качество подготовки обучающих с помощью фондов оценочных средств, рекомендованных на федеральном уровне для оценки универсальных и общепрофессиональных компетенций, и собственных фондов оценочных средств вузов при оценке профессиональных компетенций. Также при проведении аккредитации предлагается оценивать профессорско-преподавательский состав вуза (квалификацию, стаж работы, наличие ученых степеней и званий), организацию практической подготовки для студентов. Еще один показатель, который может учитываться, - средний балл ЕГЭ поступающих в динамике. В качестве аккредитационного показателя может использоваться оценка трудоустройства выпускников. Кочетова добавила, что оценка должна проводиться с учетом специфики различных вузов, поэтому аккредитационные показатели необходимо обсудить с вузовским сообществом по каждой из отраслей.

"Наша задача - обсудить аккредитационные показатели и принять их до 1 января совместными приказами с министерствами, чтобы все вузы заранее знали правила игры, по которым им предстоит работать с 1 марта", - приводятся слова главы Рособрнадзора Анзора Музаева.