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Росздравнадзор: частота побочных явлений от российских вакцин против COVID незначительна

Это вселяет уверенность в пациентов, отметила глава Росздравнадзора Алла Самойлова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Частота нежелательных побочных явлений после вакцинации против коронавируса российскими препаратами очень незначительна, заявила во вторник глава Росздравнадзора Алла Самойлова на Петербургском международном экономическом форуме.

"Собирая все нежелательные реакции, мы регистрируем очень невысокий, очень незначительный процент нежелательных реакций от применения вакцин. Это очень здорово. Самое главное, это говорит о безопасности вакцин, и это вселяет уверенность в наших пациентов <...>. Это очень важно", - сказала она.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииПМЭФ-2021
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