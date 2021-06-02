В Совфеде заявили, что 77% детских лагерей участвуют в программе туристического кешбэка

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Почти 80% детских оздоровительных лагерей принимают участие в программе туристического кешбэка, сообщила в среду на заседании Совета Федерации глава комитета палаты по социальной политике Инна Святенко.

"По информации Ростуризма, с 25 мая стартовала программа по возврату 50% стоимости путевок. В ней сейчас принимают [участие] 77% лагерей", - сказала Святенко.

По ее словам, в настоящий момент ведется дополнительный набор участников, которые по мере технической готовности будут подключены к программе с 5 июня.

В данной программе участвуют как государственные, так и частные детские стационарные лагеря, ознакомиться с полным списком участников акции можно на сайте мирпутешествий.рф. Оплатить путевку необходимо картой "Мир", зарегистрированной в системе лояльности этой платежной системы. Возврат составит 50% стоимости путешествия, но не более 20 тыс. рублей. Деньги автоматически вернутся на карту в течение пяти дней.

Для тех, кто приобрел путевки до старта программы, с 15 июня будет доступна заявка на возмещение средств на сайте госуслуг. При подаче заявки на кешбэк в этом случае необходимо будет предъявить документы об оплате, сообщили в Ростуризме.