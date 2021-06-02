Студенты смогут сохранить свое бюджетное место при переводе в другой вуз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Минобрнауки РФ прорабатывает возможность для студентов при переводе из одного вуза в другой сохранять за собой бюджетное место, заявила в среду замглавы министерства Елена Дружинина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы идем дальше, чтобы была возможность у студентов выбирать и университет, чтобы можно было перевестись с бюджетным местом из одного вуза в другой университет, даже в другой регион. Сейчас места выделяются университетом, и они, конечно же, их не отдают за студентами", - заявила Дружинина на сессии "Инвестиции в кадры: партнерство бизнеса и образования в креативных индустриях".

Замминистра также сообщила, что Минобрнауки РФ сегодня прорабатывает систему "2+2+2", которая подразумевает, что студент может изменить направление подготовки после первого или после второго курса обучения.

"Нормативная рамка неопределенна, только сейчас первые шаги сделаны, в федеральный закон "Об образовании" внесены изменения. Теперь можно будет подавать заявления на укрупненную группу специальностей, где перечислены несколько направлений подготовки, в течение обучения на эти направления подготовки можно будет переходить вместе с бюджетным местом", - добавила Дружинина.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.