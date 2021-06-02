Совфед призвал парламенты мира защитить право пользоваться родным языком

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет Федерации принял на пленарном заседании в среду обращение к международным парламентским организациям, парламентам и общественности с призывом защитить право на пользование родным языком, в том числе на обучение на нем, отметив участившиеся случаи нарушения такого права в ряде стран.

"Совет Федерации <...> обращается к международным парламентским организациям, парламентам и общественности иностранных государств [с призывом] выступить в защиту права на пользование родным языком и решительно осуждать любые попытки его нарушения", - говорится в обращении Совфеда.

Сенаторы указывают, что право на пользование родным языком закреплено во многих международных документах в сфере защиты основных прав и свобод человека. В частности, в документе говорится, что в преамбуле Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств от 1 февраля 1995 года отмечается, что "плюралистическое и подлинно демократическое общество должно не только уважать этническую, культурную, языковую и религиозную самобытность любого лица, принадлежащего к национальному меньшинству, но также создавать и соответствующие условия, позволяющие выражать, сохранять и развивать эту самобытность".

"Совет Федерации <...> с тревогой отмечает, что право людей на общение и обучение на родном языке грубейшим образом нарушается в ряде государств. В Латвии, Эстонии и на Украине приняты и действуют законы, ограничивающие право на пользование родным языком. К сожалению, эти факты не вызывают должной реакции в европейских и международных структурах, в том числе в неправительственных правозащитных организациях", - отмечается в обращении СФ.

По мнению сенаторов, развитие событий на Украине в последние годы "напрямую связано с поощряемым властями стремлением радикальных националистов и ориентирующихся на них политиков утверждать украинскую государственность за счет попрания законных прав других народов, в первую очередь русских, являющихся коренным народом этой страны". "Сегодня в ряде государств отрицание права на пользование родным языком часто сопровождается переписыванием истории, героизацией нацизма, нацистов и их пособников. Сенаторы Российской Федерации убеждены, что в условиях современных вызовов и угроз, когда обостряются застарелые и возникают новые конфликты, важна консолидация усилий всего мирового сообщества по нормализации международных отношений. Непременным условием этого является неукоснительное соблюдение государствами права любого лица на пользование родным языком", - убеждены парламентарии.

Русский язык в мире

Сенаторы отмечают, что русский язык признан одним из официальных и рабочих языков многих международных организаций, в том числе официальным языком Организации Объединенных Наций. Кроме того, подчеркивают российские парламентарии, миллионы людей в мире говорят на русском языке. "В Российской Федерации право любого лица на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества гарантировано Конституцией Российской Федерации. В нашей стране используется 277 языков и диалектов, в государственной системе образования используется 105 языков, из них 24 - в качестве языка обучения, 81 - в качестве учебного предмета. Родной язык является стержнем национальной идентичности и самосознания", - говорится в обращении.

Парламентарии убеждены, что ограничение права на пользование русским языком, в том числе общение и обучение на нем, "является одной из форм культурного геноцида, провоцирует межнациональные конфликты, а в ряде случаев создает угрозу международной безопасности".