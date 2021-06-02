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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 1,02

В Москве показатель опустился до 1,07

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду снизился до 1,02. В Москве показатель опустился до 1,07, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

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Индикатор по-прежнему превышает единицу в трех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. Помимо Москвы, это Подмосковье (1,01) и Свердловская область (1,02).

В Красноярском крае коэффициент остался равен 1, тогда как в Нижегородской области он снизился до 0,99, а в Самарской - до 0,97. В Санкт-Петербурге и Иркутской области показатель составил 0,98, в Воронежской области - 0,95, в Ростовской - 0,93.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

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РоссияПандемия COVID-19
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