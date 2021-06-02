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Пандемия COVID-19
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Попова: Россия оказалась одной из самых готовых к "эпидемиологическим шокам" стран

Такой уровень подготовки надо поддерживать на фоне риска новых пандемий, отметила глава Роспотребнадзора

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российский уровень подготовки к эпидемиологическим угрозам оказался одним из самых высоких в мире, его надо поддерживать на фоне риска новых пандемий. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в Совете Федерации.

"Российский уровень подготовки к "эпидемическим шокам" оказался одним из самых высоких в мире. Эти достижения нельзя потерять, их необходимо усилить, учитывая, что уровень угроз здоровью в современном взаимосвязанном мире продолжает расти, и будущие пандемии, к сожалению, неизбежны", - сказала Попова.

Главный санитарный врач напомнила, что за последние 10 лет в мире случилось более 10 чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера, включая две крупнейшие вспышки лихорадки Эбола, новую коронавирусную инфекцию и другие. "Только вчера Китай заявил о возникновении нового штамма птичьего гриппа, патогенного для человека", - отметила она.

"Реализуемый в РФ комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий позволил предупредить взрывной рост заболеваемости COVID-19 в 2020 году и, в отличие от многих зарубежных стран, не вводить после апреля 2020 года локдаун, не останавливать экономику", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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