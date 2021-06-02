Власти воронежского района разыграют автомобиль среди вакцинированных жителей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Власти Семилукского муниципального района (Воронежская область) проведут розыгрыш автомобиля LADA Granta среди жителей, которые вакцинируются от COVID-19. Итоги лотереи подведут 1 сентября 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе районной администрации в среду.

"Мы хотим скорее приобрести коллективный иммунитет в районе, снять ограничительные меры, и решили пойти на такие меры. Предприниматели района нас поддержали, потому что они тоже хотят нормальной жизни. Центральная больница будет присваивать [вакцинированным] номера, потому что мы не имеем доступа к персональным данным пациентов. 1 сентября в прямом эфире мы проведем розыгрыш автомобиля в формате лотереи", - рассказали в пресс-службе.

Главным призом будет автомобиль LADA Granta Cross в комплектации "Комфорт". Кроме того, разыграют еще ряд ценных призов.

В лотерее участвуют все, кто вакцинировался до 1 сентября (если это двухкомпонентная вакцина, то до этого срока должны быть введены оба компонента). "Никаких ограничительных мер для людей, отказавшихся от вакцинации, предусмотрено не будет, но мы будем продумывать мотивирующие мероприятия, чтобы число вакцинированных увеличилось", - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что работники администрации не участвуют в розыгрыше.