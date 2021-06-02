Госдума вводит возможность удаленного участия в судебном процессе

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на совершенствование порядка применения электронных документов в судопроизводстве, а также закрепление возможности удаленного участия в судебных заседаниях с использованием личных средств коммуникации.

Изменения вносятся в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ. Истцы, ответчики и все, кто причастен к процессу, смогут участвовать в судебном заседании путем использования системы веб-конференции при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в судах технической возможности.

Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд в электронном виде через портал госуслуг, через информационную систему, определенную Верховным судом РФ (ВС), Судебным департаментом при Верховном суде, через систему электронного документооборота участником процесса посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Такие заявления или жалобы, согласно инициативе, поданные через порталы, могут быть подписаны электронной подписью. "Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы, которые подаются посредством систем электронного документооборота участников арбитражного процесса, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью", - говорится в законопроекте.

В тексте также указано, что "при наличии в суде технической возможности лицам, участвующим в деле, может быть предоставлен доступ к материалам дела в электронном виде" посредством информационной системы, определенной ВС или его Судебным департаментом.