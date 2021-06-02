Попова заявила, что РФ сможет создавать вакцины за четыре месяца

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российские специалисты на основе генетических технологий создадут инструменты, которые позволят создавать вакцины за четыре месяца. Об этом заявила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в Совете Федерации.

"В случае эпидемиологических рисков массовое тестирование любой инфекции будет достигаться за счет созданных резервных лабораторных мощностей мобильных лабораторий. На основе современных генетических технологий будут разработаны инструменты, которые позволят создавать вакцину против новой инфекции за четыре месяца", - сказала она.