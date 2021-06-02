В России изучают инициативу о взаимном признании сертификатов вакцинации с Венгрией

ВЕНА, 2 июня. /ТАСС/. Инициатива о взаимном признании сертификатов вакцинации России и Венгрии для поездок туристов находится на рассмотрении компетентных российских органов. Об этом сообщил посол России в Венгрии Евгений Станиславов в интервью венгерскому порталу novekedes.hu . Его текст опубликовало в среду российское посольство в Будапеште.

Отвечая на вопрос, когда ожидается открытие границ и когда российские туристы вновь поедут в Венгрию, посол отметил, что "на текущий момент инициатива о взаимном признании сертификатов вакцинации находится на рассмотрении в компетентных российских ведомствах". "Работаем над тем, чтобы он был решен как можно скорее в интересах расширения возможностей для поездок наших граждан", - заявил Станиславов.

Российский посол также рассказал, что благодаря усилиям правительств России и Венгрии по снятию ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, наблюдается постепенное оживление экономических связей, поэтапное восстановление прежней динамики товарооборота двух стран. Так, уже в первом квартале текущего года отмечается увеличение объема двустороннего товарооборота на 25% по сравнению с уровнем прошлого года.

"Рассчитываем на то, что реализация таких крупных проектов, как строительство двух новых блоков АЭС "Пакш", производство железнодорожных вагонов для Египта и ряда других, станут катализатором дальнейшего развития сотрудничества в смежных сферах и отраслях экономики наших стран", - отметил Станиславов.

По словам посла, также важно не останавливаться на достигнутом и думать о развитии новых направлений взаимовыгодного сотрудничества. "Над этим должна поработать Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству", - добавил он.