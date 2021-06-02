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В РФ планируют оценивать эпидемиологическую ситуацию с помощью искусственного интеллекта

В Роспотребнадзоре сообщили, что всего проет "Санитарный щит" будет включать четыре направления

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор планирует создать систему анализа эпидемиологической ситуации на основе искусственного интеллекта, сообщила в среду глава ведомства Анна Попова.

"При реализации проекта [создания санитарного щита страны] будут усовершенствованы подходы к мониторингу и анализу санитарной обстановки, внедрена информационная система анализа эпидемиологической ситуации на основе искусственного интеллекта", - сказала она, выступая в Совете Федерации.

В целом, по ее словам, санитарный щит будет включать четыре направления. "В проект "Санитарный щит" мы включаем четыре взаимосвязанных направления, которые обеспечивают: первое - эффективное предупреждение, второе - раннее выявление, третье - это оперативное реагирование на возникающие вызовы, четвертое - это плотный эффективный контроль за всеми объектами и факторами окружающей среды", - отметила глава ведомства.

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РоссияПопова, Анна Юрьевна
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