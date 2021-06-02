Матвиенко заявила, что обязательной вакцинации от коронавируса в России быть не может

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Никакой обязательной вакцинации от нового коронавируса в России быть не может, так как это стало бы грубым нарушением закона, заявила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Еще раз хочу подтвердить, все мы сторонники того, что никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют", - сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

"Наша задача - разъяснять людям, что эта информация [про обязательность вакцинации] не соответствует действительности", - подчеркнула Матвиенко.

В конце мая на сайте правительства Якутии появилось сообщение о введении обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп населения. В случае необоснованного отказа от вакцинирования специалист может быть не допущен к работе, а работодателя, не обеспечившего вакцинацию персонала, могут оштрафовать на сумму от 200 тыс. рублей. Позднее пресс-служба переформулировала сообщение, поменяв слово "обязательная" на "массовая". Глава Якутии Айсен Николаев также опроверг информацию о том, что в регионе введена принудительная и обязательная для всех вакцинация от коронавируса.