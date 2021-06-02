Центр "Вектор" заявил, что "Эпиваккорона" дает иммунитет к COVID-19 на год

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Иммунитет после вакцинации от коронавируса препаратом "Эпиваккорона", по предварительным данным, будет сохраняться в течение года. Об этом заявил в среду генеральный директор разработавшего эту вакцину центра "Вектор" Ринат Максютов.

"Предварительно мы говорим о том, что в течение года иммунитет будет сохраняться", - сообщил он, выступая в Совете Федерации.

По словам Максютова, такие выводы позволяют сделать исследования иммунитета первой группы добровольцев, которые вакцинировались препаратом девять месяцев назад.

"Наши первые добровольцы, они уже прошли период девять месяцев после вакцинации, и мы видим, что иммунитет сохраняется еще на достаточно высоком уровне", - отметил он.