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В Минздраве заявили о снижении младенческой смертности в России вдвое за 15 лет

Показатель младенческой смертности в 2020 году составил 4,5 на 1 тыс. родившихся живыми, отметил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай

КЕМЕРОВО, 2 июня. /ТАСС/. Младенческая смертность в России по итогам 2020 года составила 4,5 на 1 тыс. детей, родившихся живыми, за последние 15 лет данный показатель в стране снизился вдвое, сообщил в среду заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на пленарном заседании всероссийского форума "Вектор детства" в Кемерове.

"Показатель младенческой смертности в 2020 году составил 4,5 на 1 тыс. родившихся живыми. При этом это существенно ниже планового значения на этот период и составляет для нашей страны абсолютный минимум. Если говорить в исторической ретроспективе, то показатель младенческой смертности снизился более чем в два раза с 2006 года, тогда он составлял 10,2", - сказал Салагай.

Минздрав России также отмечает и положительную динамику по снижению смертности детей в возрасте до 17 лет. Этот показатель за последние 15 лет также сократился более чем в два раза.

Первый всероссийский форум "Вектор детства" проходит в Кемерове 1-2 июня. Он приурочен к Международному дню защиты детей и проводится по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и правительства Кузбасса. Форум посвящен актуальным вопросам государственной политики в сфере поддержки и защиты семьи и детства, в том числе формированию цифровой образовательной среды, развитию инклюзивного образования, детского спорта, производству отечественных детских товаров.

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