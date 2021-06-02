Зрители будут вести новое трэвел-шоу "Мои первые каникулы" на канале "Пятница!"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Телеканал "Пятница!" запускает трэвел-шоу, в котором ведущими станут зрители канала. Об этом ТАСС в среду рассказали в пресс-службе вещателя.

"Реалити "Мои первые каникулы" отправит в путешествия зрителей канала, которые никогда прежде не были за границей. Они увидят другие страны и станут ведущими проекта", - сказал собеседник агентства.

Герои нового трэвел-шоу посетят Францию, Японию, Италию, Китай, Бразилию и другие страны. Так, отмечают создатели, девушка из Иванова найдет в Париже своих родственников, фотограф из Таганрога попадет на Каннский кинофестиваль и увидит своих кумиров, а молодожены из Барнаула отправятся на Бали в свадебное путешествие.

Премьерный выпуск выйдет 7 июня.