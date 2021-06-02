Полиция опровергла информацию о вооруженных людях около больницы в Новосибирской области

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Полиция опровергает информацию о 60 вооруженных людях, которые окружили больницу и отделение полиции в поселке Мошково в Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным полиции, в ряде СМИ и интернете появилась информация о якобы приезжавших в поселок Мошково Новосибирской области 60 представителях азербайджанской диаспоры, которые окружили больницу и местное отделение полиции, а также высказывали угрозы в адрес сотрудников полиции после того, как в больнице умер случайно застреленный инспектором ДПС молодой человек. "Указанная информация не соответствует действительности и носит фейковый характер. Обстановка в поселке спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, вечером 28 мая инспектор ДПС, находясь при исполнении должностных обязанностей, осуществлял сопровождение лица в служебный автомобиль для установления его личности. В указанный момент действиям сотрудникам ДПС начал препятствовать 19-летний мужчина, являющийся знакомым сопровождаемого лица. По версии СК, преодолевая оказываемое сопротивление и выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами по телу. После чего сотрудник вынул из кобуры свой табельный пистолет, взведя его в боевое положение и направляя в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему, пулевое ранение головы. 30 мая потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу сотрудника полиции. В его отношении возбуждено уголовное дело.