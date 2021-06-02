В Минздраве заявили, что ситуация с коронавирусом в России сейчас находится на переломе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией в России сегодня находится на переломе, в том числе благодаря вакцинации. Об этом заявил во вторник замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев на Петербургском международном экономическом форуме.

"Безусловно, мы сейчас находимся на переломе пандемии, и, естественно, на это сыграло не только умение лечить это заболевание, но <...> возможность его профилактировать, и основным видом профилактики является вакцинация", - сказал он на сессии "Иммунизация как точка привлечения инвестиций: как пандемия изменит в целом рынок разработки вакцин".

Гриднев напомнил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, а на данный момент в страны зарегистрированы уже четыре препарата. "Все эти вакцины имеют очень высокую эффективность", - добавил он.

В России сейчас развернуто менее 100 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом.

"На пике пандемии у нас было развернуто по всей стране 280 тыс. коек. На сегодняшний день у нас действует меньше 100 тыс., из которых почти 25-30% - это резервный коечный фонд", - сказал Гриднев.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.