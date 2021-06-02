Дебютный альбом продюсерского проекта Сергея Шнурова "Зоя" прозвучит на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Шоумен, музыкант, продюсер Сергей Шнуров в среду представит гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) свой новый проект "Зоя". Об этом сообщила пресс-служба аудиосервиса "СберЗвук".

"На Питерском международном экономическом форуме Сергей Шнуров представит свой новый проект "Зоя". Молодая и обворожительная солистка <...> выступит перед публикой с презентацией своего первого альбома. До конца июня он доступен эксклюзивно в аудиосервисе "СберЗвук", - сказали в компании.

Дебютная пластинка "Это жизнь" включает 14 композиций. "В новом арт-проекте Сергея Шнурова жизнь бьет ключом, переливаясь и блистая всеми своими гранями. По его словам, немногие могут выдержать такой накал страстей (для этого нужен житейский опыт и взрослая смелость), поэтому у творчества Зои есть возрастное ограничение 30+", - отметили в "СберЗвуке".

Шнуров - российский рок-музыкант, киноактер, телеведущий, художник и общественный деятель, лидер и автор большинства песен группы "Ленинград". В конце февраля 2020 года Шнуров, входящий в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре, вступил в Партию роста. В июне Шнуров занял пост генерального продюсера телеканала RTVI.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.