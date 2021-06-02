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Совфед ужесточил правила цитирования журналистами других СМИ

Теперь журналисты будут нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других средств массовой информации, если главных редакторов этих СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому журналисты будут нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других средств массовой информации, если главных редакторов этих СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности.

Редакция, главный редактор и журналист, согласно действующему законодательству, не несут ответственность за распространение ложных, противоправных или порочащих сведений, если они являются "дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации".

Поправки в закон о СМИ устанавливают, что теперь журналисты будут освобождаться от ответственности, только если главный редактор цитируемого СМИ "может быть установлен и привлечен к ответственности".

Как пояснял ТАСС один из авторов законопроекта, первый замглавы думского комитета по информполитике Сергей Боярский, изменения вносятся для того, чтобы журналисты не ссылались на несуществующие СМИ.

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