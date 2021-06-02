Нарышкина избрали главой попечительского совета музея истории Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин избран председателем попечительского совета Государственного музея истории Санкт-Петербурга в ходе первого заседания совета, который проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Разрешите поздравить вас с избранием председателем попечительского совета музея", - сказал Нарышкину заместитель директора музея Сергей Кондратьев после голосования членов совета.

Нарышкин признался, что не мог отказаться от предложения войти в попечительский совет музея. "Музей истории Санкт-Петербурга будет всегда оставаться в центре общественного внимания. Нам предстоят масштабные проекты, требующие объединения усилий государства, бизнеса и широкой общественности", - добавил он.

В частности, Нарышкин напомнил о праздновании 9 июня 2022 года 350-летия со дня рождения Петра Первого, основавшего Санкт-Петербург. По его мнению, музей истории города мог бы стать одной из главных площадок "этой знаменательной годовщины". Для этого, по словам Нарышкина, необходимо расширить программу юбилейных мероприятий.

Также глава РИО отметил необходимость реставрации отдельных объектов Петропавловской крепости и восстановления крепости "Орешек". "Во время Великой Отечественной войны это древнее укрепление стало важнейшим узлом обороны освобожденного Ленинграда. Полагаю, что 700-летний юбилей "Орешка", который будет отмечаться в 2023 году, мог бы стать поводом для проведения там давно назревших работ", - добавил он.

Среди других задач Нарышкин назвал восстановление Монумента героическим защитникам Ленинграда.

О музее

Государственный музей истории Петербурга является одним из крупнейших исторических музеев России. В состав музея входят Петропавловская крепость, крепость Орешек в Шлиссельбурге, особняк Румянцева, монумент героическим защитникам Ленинграда, музей-квартира Александра Блока, музей Сергея Кирова, музей печати и музей петербургского авангарда.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.