В Минприроды заявили, что на территорию Якутии приходится до 70% лесных пожаров в России

ЯКУТСК, 2 июня. /ТАСС/. Порядка 70% природных пожаров в стране по итогам прошлого года пришлись на территорию Якутии, сообщил журналистам глава Минприроды Александр Козлов по итогам совещания под председательством вице-премьера - полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

"Нам надо закончить с тенденцией, когда Якутия является лидером по показателям пожароопасного периода. По итогам прошлого года пожары в Якутии [составили] 68% всех пожаров в стране и 78% показателей Дальнего Востока", - сказал Козлов.

"Мы понимаем проблематику протяженности региона, малозаселенности. Это все учитывается, меры поддержки руководителю региона будут оказаны. Надо не допускать нахождения пожара в лесном фонде: тушить пожары дороже и сложнее. Тушить его на опережение, чтобы избежать тяжелых экологических последствий", - сказал Козлов, подчеркнув, что, в первую очередь, нужно учитывать человеческий фактор.

Глава Якутии Айсен Николаев призвал усилить работу по борьбе с пожарами в районах, где ранее никогда не горел лес, в том числе на севере региона. Многое, по словам главы республики, зависит от глав районов и бдительности граждан.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256 107,6 тыс. га (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га.