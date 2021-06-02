Опрос: около 60% жителей ФРГ готовы привиться вакциной "Спутник V"

БЕРЛИН, 2 июня. /ТАСС/. Порядка 60% жителей Германии выразили готовность сделать прививку российской вакциной от коронавируса "Спутник V", если бы у них появилась такая возможность. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу Восточного комитета германской экономики.

В опросе, проводившемся с 29 апреля по 10 мая, принял участие 1 001 человек старше 18 лет. Большим доверием российский препарат пользуется среди жителей Восточной Германии. Так, 71% проживающих там немцев сообщили, что готовы привиться "Спутником V". В Западной Германии этот показатель составил 58%. Вместе с тем, как продемонстрировали результаты опроса, 38% респондентов негативно относятся к применению российской вакцины.

В Германии неоднократно выражали принципиальную готовность использовать вакцины, разработанные за пределами ЕС, в частности, российский "Cпутник V". И канцлер Ангела Меркель, и глава Минздрава Йенс Шпан называли ключевое условие: вакцина должна иметь сертификацию Европейского агентства лекарственных средств.

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию препаратом. Его эффективность на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.