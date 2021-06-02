Китай временно запретил экстремальные спортивные мероприятия

ПЕКИН, 2 июня. /ТАСС/. Власти Китая временно запретили проведение экстремальных спортивных мероприятий после инцидента на ультрамарафоне в китайской провинции Ганьсу. Об этом в среду сообщило Государственное управление спорта КНР.

"В целях эффективной защиты здоровья и безопасности людей с этого дня (2 июня) временно приостанавливается проведение горных кроссов, переходов через пустыню Гоби, пилотирований в вингсьют-костюмах, забегов на сверхдлинные дистанции и других недавно появившихся спортивных соревнований с нечеткими административными обязанностями, несовершенными правилами, нечеткими стандартами безопасности и высокой степенью риска", - говорится в извещении, опубликованном на сайте ведомства. Управление спорта КНР также заявило, что оно ускорит совершенствование системы контроля над подобными мероприятиями.

22 мая в уезде Цзинтай в провинции Ганьсу стартовал ультрамарафон. Дистанция в 100 км проходила по труднодоступной и малонаселенной горной местности. Всего в забеге принимали участие 172 спортсмена.

Во время соревнований погода неожиданно испортилась: температура упала, поднялся шквалистый ветер, пошел холодный дождь, временами переходящий в град. Марафон был приостановлен, а местные власти начали поисково-спасательную операцию. 23 мая спасатели сообщили о том, что 21 атлет погиб, еще восемь получили ранения.