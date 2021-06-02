СФ разрешил включать земли лесного фонда в зоне Байкала в состав населенных пунктов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий переводить земли лесного фонда в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории в земли населенных пунктов в связи с установлением границ лесных поселков.

В настоящее время в законе "Об охране озера Байкал" установлен прямой запрет на перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий. Исключение составляет лишь перевод таких земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов при создании особо охраняемых природных территорий.

Одобренный закон разрешает переводить земли лесного фонда в земли населенных пунктов только для установления границ лесных поселков в пределах фактически занятой такими поселками территории.

"По информации, представленной субъектами РФ, на территории Республики Бурятия расположено 10 лесных поселков в границах центральной экологической зоны Байкальской территории, на территории Иркутской области расположен один лесной поселок, расположенный в границах центральной экологической зоны Байкальской территории", - говорится в пояснительной записке.