Экологический оператор запустил рейтинг для оценки работы региональных властей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. "Российский экологический оператор" (РЭО) начал подготовку "Зеленого рейтинга" для оценки работы региональных операторов, региональных властей и коммерческих компаний в области обращения с отходами. Первый рейтинг появится в III-IV квартале, заявил в среду генеральный директор РЭО Денис Буцаев на пресс-конференции на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы в РЭО довольно давно осознали, что внутри нашей компании аккумулируются уникальные данные о состоянии отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Эти данные касаются как реального положения регионов, так и состояния инфраструктуры, внедрения раздельного сбора, удовлетворенности населения услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами. Эту информацию мы бережно собираем, проверяем, анализируем, сопоставляем. Иногда выдаем в каком-то аспекте в СМИ. И тогда же появилась идея создать методологию, с помощью которой эти данные бы в автоматическом режиме сводились в единый индекс", - заявил Буцаев.

Предполагается, что рейтинг будет публиковаться ежеквартально, а также по итогам полугодия и года. Рейтинг запускается вместе с Роскачеством, Торгово-промышленной палатой, Российским союзом промышленников и предпринимателей, Деловой Россией и Опорой России. Методологию РЭО разрабатывает совместно с Роскачеством, специалисты которого помогут упорядочить данные и создать критерии, которые можно будет объяснить потребителям.

"Субъекты РФ и их руководители будут оцениваться по следующим критериям: образовательно-просветительская работа, проведение экологических акций и мероприятий регионального масштаба, работа с волонтерскими движениями, уровень социальной напряженности по теме обращения с отходами, вклад в создание экономики замкнутого цикла, охват населения услугой по обращению с ТКО и раздельным накоплением отходов, бесперебойность оказания услуги", - уточнили в РЭО.

Кроме того, РЭО объявил о "Зеленом конкурсе", который выявит лучшие экологические проекты, в частности среди работ брендов и общественных организаций. Отбор победителей конкурса будет проводиться за счет народного голосования на сайте проекта, а затем через оценку пула признанных экспертов, включая общественников, добровольцев, СМИ.

"Лидеры рейтинга и победители конкурса по итогам года становятся лауреатами Зеленой премии. Проводится торжественная церемония награждения с участием звезд. Победители получают статуэтку и становятся лицами просветительской кампании. Регистрация участников завершится до 1 августа текущего года, а итоги подведут в ноябре", - отметили в РЭО.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.