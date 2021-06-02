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Путин назвал организацию детского отдыха важнейшей задачей для всей страны

По мнению президента, нужно, чтобы все чувствовали меру своей ответственности при организации этой работы

СОЧИ, 2 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что организация летнего отдыха детей является важнейшей задачей для всей страны в целом.

"Уважаемые коллеги, хочу сейчас обратиться ко всем членам правительства. Конечно, министерство просвещения - это профильное ведомство, которое занимается организацией детского отдыха, координацией этой работы, но прошу вас всех по своим линиям деятельности иметь в виду, что это важнейшая задача для страны в целом, для всех уровней власти, управления", - подчеркнул глава государства на совещании с правительством в среду.

Путин пояснил, что имеет в виду "и транспорт, и энергетику, и МЧС, и Росгвардию, и МВД, и другие ведомства", в том числе региональные. "[Необходимо] чтобы все чувствовали меру своей ответственности при организации этой работы. Пожалуйста, обратите внимание, это важнейшее для всех нас направление работы на летний период", - подытожил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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