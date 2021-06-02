Голикова: выплаты в 10 тыс. рублей выделят на 19,5 млн детей школьного возраста

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Подача заявлений на выплаты в 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет начнется в РФ с 15 июля. Они будут выделены на 19,5 млн детей школьного возраста, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Еще одна мера это единовременная выплата в августе 2021 года 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет с особым порядком выплаты для школьников-инвалидов. <...> Выплаты начнутся в августе и продолжатся вплоть до конца 2021 года. Прием заявлений планируется начаться с 15 июля 2021 года", - сказала она на совещании с членами правительства РФ.

"Общее количество получателей сейчас оценивается в 19,5 миллионов человек", - уточнила она.