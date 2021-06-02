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В Минздраве рассчитывают на регистрацию вакцины "Спутник V" в ближайшие месяцы в ЕМА и ВОЗ

Россия интенсивно общается со Всемирной организацией здравоохранения и с ЕМА на всех этапах до регистрации вакцины, отметили в ведомстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Минздрав рассчитывает, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрируют вакцину от коронавируса "Спутник V" в ближайшие месяцы. Об этом в среду сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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"Россию посещали представители ЕМА, представители ВОЗ, и параллельно с инспекциями производственных площадок, параллельно с инспекциями клинических исследований и параллельно центр Гамалеи (разработчик вакцины - прим. ТАСС) совместно с РФПИ завершает подготовку к международному регистрационному досье. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы соответствующие решения на платформах ВОЗ и ЕМА будут приняты", - сказал он на сессии "Технологический суверенитет ЕАЭС: успехи и потенциал отечественной фармпромышленности".

Глаголев добавил, что последний год Россия интенсивнейшим образом общается со Всемирной организацией здравоохранения и с ЕМА на всех этапах до регистрации вакцины.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Теги
РоссияПандемия COVID-19ПМЭФ-2021
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