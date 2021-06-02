Минздрав: план массовой вакцинации россиян от коронавируса выполнен более чем на 25%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. План массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции уже выполнен в России более чем на 25%, однако темпы нужно наращивать. Об этом во вторник сообщил ТАСС заместитель главы Минздрава РФ Олег Гриднев на Петербургском международном экономическом форуме.

"Данные постоянно меняются, уже эти данные достаточно внушительные, около 25%, даже больше, от подлежащих вакцинации [уже привились]", - сказал он.

Гриднев отметил, что в последнее время темпы вакцинации ускорились, однако их все еще нужно наращивать. "Нам к сентябрю-октябрю нужно выйти на тот уровень вакцинируемых - это 60% населения, который поставлен для того, чтобы полностью иммунизировать нашу страну и избежать каких-то определенных скачков заболеваемости", - сказал он.

Замглавы Минздрава отметил, что с производством вакцины проблем нет. "Вакцинация у нас добровольная, и поэтому максимально нужно работать и медикам, и СМИ, органам власти, всем работать на то, чтобы привлечь население к вакцинации", - заключил он.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.