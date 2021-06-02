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Минздрав: план массовой вакцинации россиян от коронавируса выполнен более чем на 25%

Заместитель главы ведомства Олег Гриднев заявил, что в последнее время темпы вакцинации ускорились, однако их все еще нужно наращивать
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. План массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции уже выполнен в России более чем на 25%, однако темпы нужно наращивать. Об этом во вторник сообщил ТАСС заместитель главы Минздрава РФ Олег Гриднев на Петербургском международном экономическом форуме.

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"Данные постоянно меняются, уже эти данные достаточно внушительные, около 25%, даже больше, от подлежащих вакцинации [уже привились]", - сказал он.

Гриднев отметил, что в последнее время темпы вакцинации ускорились, однако их все еще нужно наращивать. "Нам к сентябрю-октябрю нужно выйти на тот уровень вакцинируемых - это 60% населения, который поставлен для того, чтобы полностью иммунизировать нашу страну и избежать каких-то определенных скачков заболеваемости", - сказал он.

Замглавы Минздрава отметил, что с производством вакцины проблем нет. "Вакцинация у нас добровольная, и поэтому максимально нужно работать и медикам, и СМИ, органам власти, всем работать на то, чтобы привлечь население к вакцинации", - заключил он.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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