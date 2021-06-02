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Суд признал законным постановку Навального на профучет как склонного к побегу

Алексей Навальный ранее был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу в ИК-2 на шесть месяцев
Алексей Навальный (на экране) Мария Пантюхина/ТАСС
Описание
Алексей Навальный (на экране)
© Мария Пантюхина/ТАСС

ПЕТУШКИ /Владимирская область/, 2 июня. /ТАСС/. Петушинский районный суд Владимирской области отказал Алексею Навальному в удовлетворении его иска к исправительной колонии № 2 за постановку на профучет как склонного к побегу, а также признал, что в ИК-2 не нарушались права блогера на непрерывный восьмичасовой сон, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Оставить без удовлетворения", - сказала судья.

Ранее сообщалось, что Навальный был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу в ИК-2 на шесть месяцев. По его словам, он уже состоял на профучете в течение трех месяцев в СИЗО, срок которого уже вышел, но в колонии его поставили на шестимесячный учет. По данным представителей колонии, срок установлен приказом Минюста, постановка производится автоматически.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.

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