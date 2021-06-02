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Свыше 3 тыс. медорганизаций в РФ смогут проводить расширенную диспансеризацию с июля

К 1 июля в стране также будет сформирован федеральный регистр граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, заявила вице-премьер Татьяна Голикова

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Более 3 тыс. медицинских организаций в регионах России смогут проводить расширенную диспансеризацию с июля 2021 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Диспансеризацию такую углубленную могут проводить свыше 3 тысяч медицинских организаций. Их готовность имеется, мы сейчас прорабатываем детали", - сообщила она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в среду.

К 1 июля в РФ будет сформирован федеральный регистр граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение - Голикова.

 

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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