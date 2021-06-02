Генсек ООН выступил за глобальные усилия по борьбе с пандемией коронавируса.

Выступая в онлайн-формате на совместном саммите Японии с представителями Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), он подчеркнул, что пандемия "не закончится нигде, пока она не закончится везде". "А это значит, что существующие вакцины должны быть распределены справедливо и как можно быстрее" по всему миру, отметил он.

По словам Гутерриша, сейчас 10 стран обладают 75% всех запасов вакцин. Необходимо, чтобы вся мировая экономика была мобилизована для финансирования войны с вирусом, а вакцины были доставлены и в бедные страны, сказал генеральный секретарь ООН.

Миру, подчеркнул Гутерриш, нужен "настоящий план вакцинации". Генсек ООН высказался за то, чтобы вакцинацию в мире координировала рабочая группа в рамках "Группы 20" наиболее промышленно развитых стран мира. Производственные мощности по производству вакцин в мире, по заявлению генсека, должны быть по крайней мере удвоены. "Для этого должна быть мобилизована вся система организаций ООН", - подчеркнул Гутерриш.