Путин призвал не экономить на передвижных медкомплексах, потому что "скупой платит дважды"

СОЧИ, 2 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал мобилизоваться с организацией передвижных медицинских комплексов, отметив, что "скупой платит дважды". Таким образом он прокомментировал доклад вице-премьера Татьяны Голиковой, которая пояснила президенту ситуацию с поставками для регионов в ряде случаев мобильных пунктов вакцинации вместо полноценных медкомплексов.

"Я хочу и Татьяне Алексеевне (Голиковой) сказать, и Денису Валентиновичу (Мантурову, главе Минпромторга), не забывать известную русскую пословицу: скупой платит дважды. Вот сейчас сделаете мобильные пункты для вакцинации, а потом еще раз вернетесь к этой же теме и будете производить медицинские мобильные комплексы, которые представляют собой более серьезное и дорогостоящее оборудование", - заявил Путин на совещании с членами правительства в среду.

Он сделал акцент на том, что "лучше делать сразу то, что нужно, чем потом дважды-трижды возвращаться к одной и той же теме, нервировать Антона Германовича (Силуанова, главу Минфина - прим. ТАСС) и все министерство финансов". "Понимаю, что нужно оценить возможности промышленности, но лучше мобилизоваться сейчас, делать это комплексно, основательно и надолго", - указал президент.

Путин напомнил, что в послании Федеральному собранию было сказано о необходимости приобретения в 2022-2024 годах дополнительно 500 мобильных медицинских комплексов. Кроме того, по его словам, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" на 2019-2020 годы была предусмотрена закупка не менее 1 300 комплексов для жителей села и отдаленных населенных пунктов. Однако фактически поставлены были 1 003 комплекса. Путин задал вопрос: "Тысяча триста минус тысяча три получается 297, минус. Где они?"

"А на 2021 год я вообще пока ничего не вижу, может, это и есть, но у меня нет. Я бы хотел это видеть", - добавил президент, отметив, что Минпромторг вместо мобильных медицинских комплексов предлагает закупать только мобильные пункты вакцинации, и попросил Голикову разъяснить ситуацию.

Вице-премьер сообщила, что кабмин обсуждает возможность поставок в 2021 году в ряде случаев мобильных комплексов вакцинации в счет передвижных комплексов, однако окончательное решение не принято. По ее словам, мобильные медкомплексы требуют более серьезной комплектации, нацелены на более широкое использование. Голикова добавила, что здесь обсуждается аспект как возможностей производства, так и оснащения в первую очередь отечественным оборудованием. Вице-премьер пообещала дополнительно проинформировать о решении кабмина.