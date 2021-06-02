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Голикова сообщила, что тесты на пять эпидемически значимых инфекций создадут к концу года

В частности, будут выявлять коронавирус, грипп, сальмонеллез, туберкулез и устойчивый к антибиотикам стафилококк
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Егор Алеев/ТАСС
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Тесты, которые способны давать результат за час и выявлять пять эпидемически значимых инфекций, создадут в России к концу этого года. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Уже к концу этого года будут созданы быстрые, за 60 минут [дающие результат], тесты на пять эпидемически значимых инфекций - это ковид, грипп, сальмонеллез, туберкулез и устойчивый к антибиотикам стафилококк", - сказала она на совещании с членами правительства РФ.

Голикова отметила, что в случае возникновения новых штаммов коронавируса производственные мощности будут готовы для адаптации под создание новых тест-систем.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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