Голикова сообщила, что тесты на пять эпидемически значимых инфекций создадут к концу года

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Тесты, которые способны давать результат за час и выявлять пять эпидемически значимых инфекций, создадут в России к концу этого года. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Уже к концу этого года будут созданы быстрые, за 60 минут [дающие результат], тесты на пять эпидемически значимых инфекций - это ковид, грипп, сальмонеллез, туберкулез и устойчивый к антибиотикам стафилококк", - сказала она на совещании с членами правительства РФ.

Голикова отметила, что в случае возникновения новых штаммов коронавируса производственные мощности будут готовы для адаптации под создание новых тест-систем.