Суд в Испании поддержал право проституток на создание профсоюзов

МАДРИД, 2 июня. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Испании признал право проституток на создание профсоюзов. Об этом говорится в распространенном в среду решении юридической инстанции.

"ВС удовлетворяет обжалование профсоюза OTRAS и признает право лиц, которые занимаются сексуальной деятельностью, объединяться в профсоюзы", - отметили в суде. Речь идет о проститутках, которые работают на себя.

Суд поддержал апелляцию организации на решение Национальной судебной коллегии, которая в ноябре 2018 года приняла к рассмотрению иск против OTRAS. В результате устав профсоюза был признан недействительным, поскольку, как посчитал тогда суд, он разрешал проституцию по найму. OTRAS обжаловал данное решение.

В свою очередь ВС Испании напомнил, что "уставы профсоюзов не могут определять законность (или незаконность) какого-либо вида деятельности", поскольку это находится в компетенции законодательной власти.

Хотя сама по себе проституция в Испании не является незаконной, некоторые связанные с ней виды деятельности, такие как сутенерство, запрещены.