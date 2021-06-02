Более трети россиян назвали свое здоровье хорошим

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Более трети (36%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, еще 51% назвали его удовлетворительным. Об этом свидетельствуют результаты исследования о здоровье и питании россиян, опубликованного на сайте центра в среду.

"Более трети россиян (36%) оценивают свое здоровье как хорошее, половина (51%) считают свое здоровье удовлетворительным, а 11% - слабым" - говорится в сообщении.

Каждый четвертый (24%) участник опроса никогда не проходил диспансеризацию. При этом 15% респондентов прошли диспансеризацию в этом году, еще 40% - в течение последних трех лет, почти каждый пятый (19%) - 4-5 лет назад и более.

ВЦИОМ также изучил, на что именно обращают внимание россияне при покупке продуктов питания. Чаще всего (59%) опрошенные в первую очередь обращают внимание на цену, 53% - на качество продуктов. Респондентов также интересует свежесть (37%), экологичность (23%), польза (19%) и вкусовые качества (17%) продуктов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 мая. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.